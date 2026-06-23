[6.23 北中米W杯グループリーグ第2節](ニューヨーク)※09:00開始<出場メンバー>[ノルウェー]先発GK 1 エルヤン・ニーランDF 3 クリストフェル・アイェルDF 5 ダビド・メラー・ウォルフェDF 17 トールビョルン・ヘッゲムDF 26 ユリアン・リエルソンMF 8 サンダー・ベルゲMF 10 マルティン・ウーデゴーアMF 14 フレデリク・アウルスネスFW 7 アレクサンデル・セルロートFW 9 アーリング・ハーランドFW 20 アントニオ・ヌサ控え