ノルウェーvsセネガル スタメン発表
[6.23 北中米W杯グループリーグ第2節](ニューヨーク)
※09:00開始
<出場メンバー>
[ノルウェー]
先発
GK 1 エルヤン・ニーラン
DF 3 クリストフェル・アイェル
DF 5 ダビド・メラー・ウォルフェ
DF 17 トールビョルン・ヘッゲム
DF 26 ユリアン・リエルソン
MF 8 サンダー・ベルゲ
MF 10 マルティン・ウーデゴーア
MF 14 フレデリク・アウルスネス
FW 7 アレクサンデル・セルロート
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 20 アントニオ・ヌサ
控え
GK 12 サンデル タンヴィク
GK 13 エギル セルヴィク
DF 4 レオ・エスティゴーア
DF 15 フレドリク・アンドレ・ビェルカン
DF 16 マルクス・ペデルセン
DF 24 ソンドレ ランガス
DF 25 ヘンリク ファルヘナー
MF 2 モアテン・トルスビー
MF 6 パトリック・ベルグ
MF 18 クリスティアン・トルストベット
MF 19 セロニアス アースゴール
MF 22 オスカー・ボブ
MF 23 イェンス・ペッター・ハウゲ
FW 11 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
FW 21 アンドレアス・シェルデルップ
監督
ソルバッケンストーレ
[セネガル]
先発
GK 16 エドゥアール・メンディ
DF 3 カリドゥ・クリバリ
DF 15 クレパン・ディアタ
DF 19 ムサ・ニアカテ
DF 25 エル・ハッジ・マリック・ディウフ
MF 5 イドリッサ・ゲイェ
MF 8 ラミン・カマラ
MF 10 サディオ・マネ
MF 18 イスマイラ・サール
MF 26 パプ・ゲイェ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 1 イェバン・ディウフ
GK 23 モリー・ディアウ
DF 2 ママドゥ・サール
DF 4 アブドゥライェ セック
DF 14 イスマイル・ヤコブス
DF 24 アントワーヌ・メンディ
MF 6 パテ・シス
MF 17 パペ・マタル・サール
MF 21 アビブ・ディアラ
MF 22 バラ エンディアイェ
FW 7 アサネ・ディアオ
FW 9 アフマドゥ・バンバ・ディエン
FW 12 シェリフ エンディアイェ
FW 13 イリマン・エンディアイェ
FW 20 イブラヒム・エムバイェ
監督
パペ ティアウ
※09:00開始
<出場メンバー>
[ノルウェー]
先発
GK 1 エルヤン・ニーラン
DF 3 クリストフェル・アイェル
DF 5 ダビド・メラー・ウォルフェ
DF 17 トールビョルン・ヘッゲム
DF 26 ユリアン・リエルソン
MF 8 サンダー・ベルゲ
MF 10 マルティン・ウーデゴーア
MF 14 フレデリク・アウルスネス
FW 7 アレクサンデル・セルロート
FW 20 アントニオ・ヌサ
控え
GK 12 サンデル タンヴィク
GK 13 エギル セルヴィク
DF 4 レオ・エスティゴーア
DF 15 フレドリク・アンドレ・ビェルカン
DF 16 マルクス・ペデルセン
DF 24 ソンドレ ランガス
DF 25 ヘンリク ファルヘナー
MF 2 モアテン・トルスビー
MF 6 パトリック・ベルグ
MF 18 クリスティアン・トルストベット
MF 19 セロニアス アースゴール
MF 22 オスカー・ボブ
MF 23 イェンス・ペッター・ハウゲ
FW 11 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
FW 21 アンドレアス・シェルデルップ
監督
ソルバッケンストーレ
[セネガル]
先発
GK 16 エドゥアール・メンディ
DF 3 カリドゥ・クリバリ
DF 15 クレパン・ディアタ
DF 19 ムサ・ニアカテ
DF 25 エル・ハッジ・マリック・ディウフ
MF 5 イドリッサ・ゲイェ
MF 8 ラミン・カマラ
MF 10 サディオ・マネ
MF 18 イスマイラ・サール
MF 26 パプ・ゲイェ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 1 イェバン・ディウフ
GK 23 モリー・ディアウ
DF 2 ママドゥ・サール
DF 4 アブドゥライェ セック
DF 14 イスマイル・ヤコブス
DF 24 アントワーヌ・メンディ
MF 6 パテ・シス
MF 17 パペ・マタル・サール
MF 21 アビブ・ディアラ
MF 22 バラ エンディアイェ
FW 7 アサネ・ディアオ
FW 9 アフマドゥ・バンバ・ディエン
FW 12 シェリフ エンディアイェ
FW 13 イリマン・エンディアイェ
FW 20 イブラヒム・エムバイェ
監督
パペ ティアウ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります