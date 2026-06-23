[6.23 北中米W杯グループリーグ第2節](ニューヨーク)

※09:00開始

<出場メンバー>

[ノルウェー]

先発

GK 1 エルヤン・ニーラン

DF 3 クリストフェル・アイェル

DF 5 ダビド・メラー・ウォルフェ

DF 17 トールビョルン・ヘッゲム

DF 26 ユリアン・リエルソン

MF 8 サンダー・ベルゲ

MF 10 マルティン・ウーデゴーア

MF 14 フレデリク・アウルスネス

FW 7 アレクサンデル・セルロート

FW 9 アーリング・ハーランド

FW 20 アントニオ・ヌサ

控え

GK 12 サンデル タンヴィク

GK 13 エギル セルヴィク

DF 4 レオ・エスティゴーア

DF 15 フレドリク・アンドレ・ビェルカン

DF 16 マルクス・ペデルセン

DF 24 ソンドレ ランガス

DF 25 ヘンリク ファルヘナー

MF 2 モアテン・トルスビー

MF 6 パトリック・ベルグ

MF 18 クリスティアン・トルストベット

MF 19 セロニアス アースゴール

MF 22 オスカー・ボブ

MF 23 イェンス・ペッター・ハウゲ

FW 11 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

FW 21 アンドレアス・シェルデルップ

監督

ソルバッケンストーレ

[セネガル]

先発

GK 16 エドゥアール・メンディ

DF 3 カリドゥ・クリバリ

DF 15 クレパン・ディアタ

DF 19 ムサ・ニアカテ

DF 25 エル・ハッジ・マリック・ディウフ

MF 5 イドリッサ・ゲイェ

MF 8 ラミン・カマラ

MF 10 サディオ・マネ

MF 18 イスマイラ・サール

MF 26 パプ・ゲイェ

FW 11 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 1 イェバン・ディウフ

GK 23 モリー・ディアウ

DF 2 ママドゥ・サール

DF 4 アブドゥライェ セック

DF 14 イスマイル・ヤコブス

DF 24 アントワーヌ・メンディ

MF 6 パテ・シス

MF 17 パペ・マタル・サール

MF 21 アビブ・ディアラ

MF 22 バラ エンディアイェ

FW 7 アサネ・ディアオ

FW 9 アフマドゥ・バンバ・ディエン

FW 12 シェリフ エンディアイェ

FW 13 イリマン・エンディアイェ

FW 20 イブラヒム・エムバイェ

監督

パペ ティアウ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります