ブロガーのめとうさんの漫画「スマホのトラブル、親子の向き合い方」（計4話）がインスタグラムで合計1万8000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む中学生の息子が持つスマホのグループLINEで、トラブルが発生。Aちゃんがゲームでミスをしたことに対して、Dくんが執拗（しつよう）に暴言を吐いていました。そのやりとりを近くで見ていた母は、事態の深刻さを察し、何かサポートできないかと考えてい