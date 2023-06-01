muqueがTVアニメ『LIAR GAME』第2クールEDテーマに新曲「たりない」を書き下ろしたことが明らかになった。muqueの“今”をありのままに詰め込んだアルバム『GLHF』のリリース後、勢いそのままに発表される「たりない」。本楽曲は、80’sシティポップへのリスペクトを込めたサウンドを、muqueらしいキャッチーかつ現代的なポップセンスで描いた一曲。『LIAR GAME』のキャラクター・アキヤマシンイチが抱える“満たされなさ”や“孤