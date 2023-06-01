muqueがTVアニメ『LIAR GAME』第2クールEDテーマに新曲「たりない」を書き下ろしたことが明らかになった。

muqueの“今”をありのままに詰め込んだアルバム『GLHF』のリリース後、勢いそのままに発表される「たりない」。本楽曲は、80’sシティポップへのリスペクトを込めたサウンドを、muqueらしいキャッチーかつ現代的なポップセンスで描いた一曲。

『LIAR GAME』のキャラクター・アキヤマシンイチが抱える“満たされなさ”や“孤独”を、「たりない」という言葉を軸に紡いだ歌詞は、作品世界とも深くリンクした内容に仕上がっている。

本日公開されたアニメPVでは楽曲の一部も解禁された。『LIAR GAME』の作品世界にmuqueのサウンドが溶け込みながらも、楽曲のフルver.への期待が高まる映像となっている。

muqueは現在＜muque LIVE TOUR 2026 “GLHF”＞のアジアツアーを開催中。すでにシンガポール・バンコクを周り、残る公演は香港・台北・ソウルの3都市となっている。





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【muqueコメント】

学生時代に夢中になって観ていた、『LIAR GAME』のEDテーマをmuqueが担当させていただけるなんて、本当に光栄に思います。

「たりない」は作中に登場する秋山が抱える、心の一番深いところにある“満たされなさ”や“孤独”。それを「たりない」という言葉に込めて制作しました。

第1クールよりもさらにハラハラする、深いストーリーの余韻と一緒に、この曲がみんなの心に少しでも寄り添えたら嬉しいです。

アニメの放送、とても楽しみにしています٩( ‘ω’ )و

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TVアニメ『LIAR GAME』 テレ東系列 毎週月曜24:00

BSテレ東 毎週土曜24:00

鹿児島テレビ 毎週月曜24:50

熊本県民テレビ 毎週木曜24:59

AT-X 毎週木曜23時30分（※リピート放送 毎週月曜11:30／毎週水曜17:30）

IBC岩手放送 毎週金曜25:53

びわ湖放送 毎週火曜25:30

テレビ和歌山 6月30日（火）から毎週火曜26:00 毎週月曜24:30より各配信サービスにて順次配信中 【INTRODUCTION】

突然届けられた1億円と謎の招待状──。女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう。他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチ。鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか──。人間の本質を抉る、究極の心理ゲームが今、開幕する！ 2005年から2015年に『週刊ヤングジャンプ』にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画『LIAR GAME（ライアーゲーム）』が、ついに初TVアニメ化！ 人間心理の光と闇を容赦なく暴き出す“嘘”と“知略”の物語は、連載開始から20年にわたって世界中の読者を熱狂させ、「頭脳バトル」「心理サスペンス」作品の金字塔となった。2007年に実写ドラマ放送、2010年に実写映画公開、2023年に舞台公演など、様々なメディアで話題を呼び続ける本作待望のTVアニメ化は、『葬送のフリーレン』『チ。 ―地球の運動について―』などのアニメ制作を手掛けたマッドハウスが担当。巧みに張り巡らされた謎、人間の本質を抉る究極の心理戦、嘘つきだらけのゲームに挑む正直者と元天才詐欺師──そのすべてが新作アニメーションとなって描かれる！ アニメ公式HP： https://liargame-anime.com

アニメ公式X： @liargame_anime（https://x.com/liargame_anime）

◾️＜muque LIVE TOUR 2026 “GLHF”＞

2026年

3月3日（火）石川・⾦沢EIGHT HALL 開場18:15 / 開演19:00

3月5日（木）長野・NAGANO CLUB JUNK BOX 開場18:30 / 開演19:00

3月7日（土）宮城・仙台darwin 開場17:30 / 開演18:00

3月8日（日）岩手・盛岡 Club Change Wave 開場17:30 / 開演18:00

3月14日（土）熊本・B.9 V1 開場17:15 / 開演18:00

3月15日（日）長崎・DRUM Be-7 開場17:30 / 開演18:00

3月21日（土）岡山・CRAZYMAMA KINGDOM 開場17:15 / 開演18:00

3月24日（火）栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2 開場18:30 / 開演19:00

3月26日（木）茨城・⽔⼾LIGHT HOUSE 開場18:30 / 開演19:00

4月5日（日）北海道・Zepp Sapporo 開場17:00 / 開演18:00

4月11日（土）大阪・Zepp Osaka Bayside 開場17:00 / 開演18:00

4月12日（日）愛知・Zepp Nagoya 開場17:00 / 開演18:00

4月19日（日）東京・Zepp Haneda (TOKYO) 開場17:00 / 開演18:00

4月29日（水・祝）福岡・Zepp Fukuoka 開場17:00 / 開演18:00 6月13日(土) Singapore・Victoria Theatre

6月14日(日) Bangkok・Mr.Fox Live House

6月25日(木) HongKong・PORTAL

7月4日(土) Taipei・Legacy Taipei

7月11日(土) Seoul・YES24 WANDERLOCH HALL ▼チケット

All Standing 前売り：\5,000（税込）/ 当⽇：￥5,500（税込） ○Zepp公演のみ

All Standing 前売り：\5,500（税込）/ 当日：\6,000(（税込）

2階指定席 前売り：\6,000（税込）/ 当日:\6,500（税込）

※別途ドリンク代必要

※未就学児入場不可

※枚数制限4枚 ※Asia Tourに関しての詳細は順次発表予定 チケット申込はこちら

https://eplus.jp/muque/