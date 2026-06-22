6月22日午前、山形県寒河江市のサクランボ畑でサクランボの収穫を行っていた80代の男性が、脚立から落下し大けがをしました。22日午前10時50分ごろ、寒河江市谷沢のサクランボ畑で、サクランボの収穫作業をしていた寒河江市高屋の無職・古沢茂さん（80）が、高さ2.8メートルの脚立からバランスを崩して落下したと一緒に作業をしていた男性から119番通報がありました。古沢さんは病院に搬送されましたが、外傷性くも膜下出血