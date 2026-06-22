モーニング娘。’26の牧野真莉愛(25)が、18日に発売された「週刊少年チャンピオン」で通算15度目の表紙を務めた。 【写真】編集部の愛を感じる！ 円熟味を帯びた笑顔の1枚 牧野は24日に日本武道館で開催される、コンサートツアーの最終公演をもって、グループ及び「ハロー！プロジェクト」からの卒業を発表している。同号でモーニング娘。のメンバーとしては最後の登場となる。