【PEANUTS】くら寿司コラボ！ 限定グッズやスペシャルメニューが登場！
回転寿司チェーン「くら寿司」にて、6月26日（金）から期間限定で、人気キャラクター「スヌーピー」と仲間たちが登場するコミック『PEANUTS』とのコラボキャンペーンを開催する。
＞＞＞コラボメニューや限定グッズをチェック！（写真15点）
『PEANUTS』は、チャールズ・M・シュルツ氏が作者のアメリカのコミック。主人公のチャーリー・ブラウン、その愛犬のスヌーピーをはじめとする個性的なキャラクターとストーリーが人気を博し、1950年に新聞で掲載がスタートして以来、コミック誕生75周年を越えた今でも、世界中で愛され続けている。
本コラボレーションでは、人気のキャラクターであるスヌーピーやウッドストックをイメージしたコラボメニューが登場。
スヌーピーの好物の一つであるピザを再現した「スヌーピーのミニピザまん」をはじめ、キャラクターのカラーをモチーフにしたスイーツとドリンクも販売される。対象商品を注文した方には、オリジナルステッカーが、ランダムで1枚プレゼントされる。
また、くら寿司でしか手に入らない限定のコラボグッズも多数登場する。
店舗の各テーブルに備えられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！（R）」で当たりが出ると、異なる時代のコミックのスヌーピーのアートが描かれた ”缶バッジ” や、年代によって異なるデザインのタッチが楽しめる ”クリアキーホルダー” 、表情豊かなスヌーピー達のイラストをあしらった ”マスキングテープ” など、くら寿司でしか手に入らない特別な景品が用意されている。
加えて、第1弾＜6月26日（金）〜＞、第2弾＜7月10日（金）〜＞、第3弾＜7月24日（金）〜＞の計3回にわたり、税込3000円（お持ち帰りを含む〈どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでのご注文は対象外〉）のお会計ごとに、異なる時代のスヌーピーと仲間たちのアートが描かれたノートやクリアファイル、寿司皿など貴重なスペシャルグッズが先着でプレゼントされる。こちらは数量限定のためなくなり次第終了となるのでご注意を。
その他にも、「グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウス」の2店舗限定では店内装飾が施され、フォトスポットとしてもお楽しみいただける。
世代を超えて愛される、スヌーピーたちの限定グッズが手に入るこの機会に、ぜひくら寿司で限定メニューも楽しもう。
＞＞＞コラボメニューや限定グッズをチェック！（写真15点）
『PEANUTS』は、チャールズ・M・シュルツ氏が作者のアメリカのコミック。主人公のチャーリー・ブラウン、その愛犬のスヌーピーをはじめとする個性的なキャラクターとストーリーが人気を博し、1950年に新聞で掲載がスタートして以来、コミック誕生75周年を越えた今でも、世界中で愛され続けている。
スヌーピーの好物の一つであるピザを再現した「スヌーピーのミニピザまん」をはじめ、キャラクターのカラーをモチーフにしたスイーツとドリンクも販売される。対象商品を注文した方には、オリジナルステッカーが、ランダムで1枚プレゼントされる。
また、くら寿司でしか手に入らない限定のコラボグッズも多数登場する。
店舗の各テーブルに備えられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！（R）」で当たりが出ると、異なる時代のコミックのスヌーピーのアートが描かれた ”缶バッジ” や、年代によって異なるデザインのタッチが楽しめる ”クリアキーホルダー” 、表情豊かなスヌーピー達のイラストをあしらった ”マスキングテープ” など、くら寿司でしか手に入らない特別な景品が用意されている。
加えて、第1弾＜6月26日（金）〜＞、第2弾＜7月10日（金）〜＞、第3弾＜7月24日（金）〜＞の計3回にわたり、税込3000円（お持ち帰りを含む〈どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでのご注文は対象外〉）のお会計ごとに、異なる時代のスヌーピーと仲間たちのアートが描かれたノートやクリアファイル、寿司皿など貴重なスペシャルグッズが先着でプレゼントされる。こちらは数量限定のためなくなり次第終了となるのでご注意を。
その他にも、「グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウス」の2店舗限定では店内装飾が施され、フォトスポットとしてもお楽しみいただける。
世代を超えて愛される、スヌーピーたちの限定グッズが手に入るこの機会に、ぜひくら寿司で限定メニューも楽しもう。
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