去る6月10日、スペイン・バルセロナで行われたアントニ・ガウディ没後100年を記念するミサ。ローマ教皇レオ14世も参列したこのミサは、今年2月の世界遺産“サグラダ・ファミリア”主塔「イエスの塔」完成を祝う式典でもありました。そう、世界中の人々が「これ、そもそも完成するの？」と思っていたであろう世界遺産サグラダ・ファミリアのメインタワーがなんと完工したんです。高さ172.5mは、教会としては世界で最も高いものにな