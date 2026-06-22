日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！ そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。今回のテーマは、「こんなところに国宝級レジェンドマスターが大集結SP」。YOUの夢を大師匠が劇的リフォームする95分で、果たして、どんな面白YOUに出会えるのか？【動画】19歳で古民家を購入！新米大工YOU＆下町グルメにドハマり！SNSでは見つからない地元食堂をガチ調査羽田空港で声をか