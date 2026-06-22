6月21日、FIFAワールドカップ2026北中米大会の日本対チュニジア戦がおこなわれた。現地には、『Going!Sports＆News』（日本テレビ系）で、FIFAワールドカップスペシャルキャスターを務める女優・井桁弘恵が参戦したが、早くも不評が聞こえ始めている。この日は、スタジアムのゴール裏から生出演し、日本テレビ系スペシャルナビゲーターを務める竹内涼真や、槙野智章らとともに現地をレポート。試合後には、《本当に貴重な時間