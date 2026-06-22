映画「マッド・マックス：フュリオサ」(2024年)や「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」シリーズのピーチ姫の声優、チェスを題材にしたNetflixのドラマ「クイーンズ・ギャンビット」などで知られる女優アニャ・テイラー＝ジョイは、子供の頃にイギリスへ移住した際、学校で容姿を理由にいじめを受けていたという。「ザ・ハリウッド・リポーター」の