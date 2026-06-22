林業に携わる若手の人たちが作業のための道造りの基礎を実践的に学ぶ研修が、22日から西川町で始まりました。県森林研究研修センターが実施するこの研修には、県内の林業関係の事業所から集まった20代から40代までの若手技術者5人が参加しました。参加者たちは西川町沼山の実習林で、木材を運搬するための作業道造りの基礎を実践的に学びます。中川悠アナウンサー「画面奥から手前にかけて少し斜面になっています。そ