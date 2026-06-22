“音楽MAGAZINE”を作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティー『M:ZINE（エンジン）』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！2026年7月・8月の同番組では、Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日・林美桜アナウンサーの“M:ZINE編集部員”3人が、およそ1年半ぶりにスタジオを飛び出して海外取材を敢行。「最新K-POPのヒミツ 弾丸取材ツ