空手の腕前は剛柔流初段。過去に「瓦割り」を披露して話題になったフリーアナウンサーの堀江聖夏（みな）が、6月21日に自身のXを更新した。堀江アナは、《BS日テレの野球中継内のCMに出演しています！ ※ふくらはぎは出ていませ、、ん》とつづり、爽やかなブルーのワンピースの裾をあげて、見事なまでに盛り上がったふくらはぎの写真を投稿した。「堀江さんは2025年10月、SNSで、チャイナドレスを着て15枚の瓦割りを披露し、