空手の腕前は剛柔流初段。過去に「瓦割り」を披露して話題になったフリーアナウンサーの堀江聖夏（みな）が、6月21日に自身のXを更新した。

堀江アナは、

《BS日テレの野球中継内のCMに出演しています！ ※ふくらはぎは出ていませ、、ん》

とつづり、爽やかなブルーのワンピースの裾をあげて、見事なまでに盛り上がったふくらはぎの写真を投稿した。

「堀江さんは2025年10月、SNSで、チャイナドレスを着て15枚の瓦割りを披露し、一躍時の人となりました。瓦割りは、2019年に取材で体験してから続けているということで、堀江さんはインタビューで『全力で瓦割りしています』と語っています。

瓦割り動画のおかげで、SNSでは『日本一強いアナウンサー』の称号が与えられました。日ごろから体を鍛えているためか、まるで『子持ちシシャモ』のお腹のようなふくらみでしたね」（芸能記者）

フォロワーからも《え、ボコっての筋肉ですか・・？》《バッキバキやん》など驚嘆するリプライが寄せられた。さらに《かわいさと筋肉のギャップよ…》とあるように、立教女学院短期大学在学時に『ミス立教女学院短期大学2012グランプリ』を受賞した美貌と、ふくらはぎのたくまさしさの「差」にも注目が集まっていた。

「ただ、堀江さん本人にとっては、たくましいふくらはぎは悩みのタネだったようで、翌22日に更新したXには《元々、ふくらはぎはコンプレックスでした。でも今は、私らしさであり武器。隠すより、そのまんまの自分を出していこうね》と投稿しています」（同前）

“そのままの自分を出す” という気持ちはさらに強まっているようで、5月27日には自身のXに《グッズ販売に向けて準備してます！“ふくらはぎ枕”作るらしくて どのふくらはぎが良いかな？》と、2枚のふくらはぎの写真とあわせてコメントしていた。

「実現するのか、それともネタなのか定かではありませんが、この構想にフォロワーから《寝心地は良いのかしら…？》と投稿されると、堀江さんは《多分、かかと落としされてる夢を見ます》と笑いを取っていました」（前出・芸能記者）

独自の強みを活かして、今後も活躍してほしいものだ。