三浦大知のデジタルシングル「Crave」が、本日6月22日0時に突如配信リリースされ、新アー写も公開された。三浦大知公式Xでは6月11日から投稿されては1時間で消えるポストが突如出現し、ファンの間で考察や謎解きが始まっていた。その投稿内容は無音の動画や、何かのシルエットと音のみの動画、「意味は要らない」などと言った謎のメッセージだけの投稿、さらには謎のカウントダウンなど、予測不能な投稿ばかり。公式Xで展開された