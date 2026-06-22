子どもたちが最上川沿いを歩きながら流域の自然や文化を学ぶ「最上川200キロを歩く」。6週目は、鶴岡市の小学生が川の生き物や、水害対策などを学びました。児童「頑張るぞ。オー！」6週目に参加したのは羽黒小学校の4年生28人です。この日見学したのは、国内最大規模のゴム堰「最上川さみだれ大堰」です。参加した児童「怖いよ～。キレイです～」大堰は、幅およそ40メートルのゴム製の袋5つを膨らませる