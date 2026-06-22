子どもたちが最上川沿いを歩きながら流域の自然や文化を学ぶ「最上川200キロを歩く」。6週目は、鶴岡市の小学生が川の生き物や、水害対策などを学びました。



児童「頑張るぞ。オー！」



6週目に参加したのは羽黒小学校の4年生28人です。

この日見学したのは、国内最大規模のゴム堰「最上川さみだれ大堰」です。



参加した児童「怖いよ～。キレイです～」





大堰は、幅およそ40メートルのゴム製の袋5つを膨らませることで川の水量を調整しています。「空気で膨らましていて、水位を2.7メートルという高さまで水をためる。上流にある取水口で水を取っておコメを育てる水として供給」その後、児童たちは、地下道を通り「フィッシュギャラリー」と呼ばれる施設を見学しました。実際に川底を泳ぐ魚の姿に大興奮。このほか、児童たちはラジコンを使った草刈りや土のう作りなどを体験し、川の管理や水害対策などを学びました。参加した児童（何個土のう作った？）「3班は20個以上作った。最後は手が疲れて叫んじゃった」参加した児童（一番面白かったことは？）「ラジコンで草刈り機を動かしたこと」最終週となる今週は、酒田市立八幡小学校の子どもたちが歩きます。