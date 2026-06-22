6月21日、9月にドイツ・ベルリンで開催される「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026」に向けた第2次強化合宿を行っている女子日本代表が、味の素ナショナルトレーニングセンターでメディアデーを実施した。囲み取材に応じたコーリー・ゲインズヘッドコーチは、現在のチーム状況や新たな取り組みについて語った。 今回の合宿には、事前の発表からコンディシ