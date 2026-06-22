通信制高校の生徒たちが大分県由布市を訪れ、流しそうめんを作りを通じて、地域の人たちと交流を深めました。 【写真を見る】流しそうめんで地域の人と交流竹切りから準備、不登校などの悩みを抱える生徒が体験 大分市の未来学園は通信制高校のサポート校で、不登校などの悩みを抱える生徒たちに自主性を磨いてもらおうと、様々な行事を開催しています。 22日は、由布市庄内町で流しそうめん体験が企画され、未来学園に