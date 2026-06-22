22日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前週末清算値比1240円高の7万2860円で取引を終えた。出来高は2万6693枚だった。この日の日経平均株価の現物終値7万2353.96円に対しては506.04円高。 株探ニュース