Lexarは6月21日（日）、東京に日本法人「Lexar Japan Co., Limited（レキサージャパン株式会社）」を正式に開設した。 ブランド創立30周年を迎えるにあたり、品質と信頼性に対して高い基準を持つ日本市場を長期的な重要市場と位置づけ、専任法人を設立。日本国内における直接的な現地体制を敷くことで、カスタマーサポートや保証対応、アフターサービスの大幅な充実を図る。これにより、製品を