2026-27シーズンから変更、1992年の第1回大会から34回連続の契約締結Jリーグは6月22日、2026-27シーズンのリーグカップ戦のタイトルパートナー契約をヤマザキビスケット株式会社と継続して締結し、大会名称およびロゴを変更することを発表した。新たな大会名は「Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ」となる。ヤマザキビスケット株式会社とのリーグカップ戦タイトルパートナー契約は、1992年の第1回大会から数えて34回