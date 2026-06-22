電源を入れた瞬間から365日、24時間、ずっと動作する冷蔵庫は省エネ性能が最重要だ。最新モデルは多彩な節電モードを搭載。攻めの節電ができる賢い冷蔵庫を狙いたい。＊＊＊冷蔵庫は、ライフスタイルに合った節電モードを搭載したモデルを選ぶことが大切だ。たとえば、東芝「GR-A510FH（EW）」は節電モードを「自動節電」と「とってもエコ」の2種類から選択できる。パナソニック「NR-F50HY3」は、省エネ達成率109％を誇り