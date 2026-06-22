節電モードを自分で選択する賢い「冷蔵庫」が買い！【進化形 安くていいモノ BestBuy】

電源を入れた瞬間から365日、24時間、ずっと動作する冷蔵庫は省エネ性能が最重要だ。最新モデルは多彩な節電モードを搭載。攻めの節電ができる賢い冷蔵庫を狙いたい。

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冷蔵庫は、ライフスタイルに合った節電モードを搭載したモデルを選ぶことが大切だ。たとえば、東芝「GR-A510FH（EW）」は節電モードを「自動節電」と「とってもエコ」の2種類から選択できる。

パナソニック「NR-F50HY3」は、省エネ達成率109％を誇り、AIエコナビが生活パターンを自動学習して消費電力を最適化。中部電力管内ではデマンドレスポンスに対応し、ポイント獲得も可能だ。賢い節電機能で光熱費を賢くコントロールしたい。

■5年後に差が出るコスパ新基準＜チェックポイント＞

・省エネ達成率：数値が大きいほど省エネ性能に優れている

・年間消費電力量：数値が小さいほど電気代を抑えられる

冷蔵庫は一般的に10年以上使うことが多く、家庭の電気代の多くの部分を占める。だからこそ、省エネ性能は絶対条件だ。さらにライフスタイルに合わせた攻める節電機能を搭載するモデルも見逃せない。うまく使いこなせば約3割の節電ができる。さらに日々の使い勝手を快適にする機能も重要。ドアの閉め忘れが防げる機能も便利だ。

家電ライター

コヤマタカヒロ

調理家電やデジタルガジェットのほか、季節家電にも精通する広い守備範囲をもつデジタル家電ライター。家電のテスト＆撮影のためのスタジオ「コヤマキッチン」も運営するなどマルチに活躍中。

＜使い勝手最強＞

■オートクローズに対応したどっちもドアモデル

シャープ

「SJ-XW46R」（実勢価格：21万円前後）

▼開けたら自動で閉まる、新世代どっちもドアが便利

ドアが約15〜30度になると自動で閉まるオートクローズ機能を搭載。左右どちらの手でもドアが開閉できるどっちもドアなので、キッチンでの使い勝手が高まります（コヤマ）

閉じかけたドアが自動で閉まるオートクローズどっちもドアを搭載した455Lの冷蔵庫。プラズマクラスターで庫内を清潔に保つことが可能。エコ機能も充実。最大25％の節電を実現できる。

▲左右どっちにも開くどっちもドアの構造が進化。オートクローズに対応し、自動で閉まる

＜使い勝手最強＞

■業界初の電力需要に対応した自動運転機能搭載

パナソニック

「NR-F50HY3」（29万7000円）

▼AIエコナビが学習して、消費電力を自動で最適化

AIエコナビが生活パターンを自動学習して電力を最適化します。中部電力加入ならデマンドレスポンスに対応。電力逼迫・余る時間帯の運転を調整してポイントを獲得（コヤマ）

501Lの6ドアフレンチドアモデル。AIエコナビが家庭の生活リズムを学習して消費電力を最適化し、全室ナノイーXで庫内を清潔に保つことができる省エネ達成率109%のモデルだ。

＜使い勝手最強＞

■食材の鮮度と旨みを守る冷蔵庫

東芝

「VEGETA FHシリーズ GR-A510FH （EW）」（実勢価格：21万円前後）

▼速鮮チルドで鮮度キープ、節電モードも選べる

うるおい冷蔵室で食材の乾燥を防ぎ、速鮮チルドで肉や魚を素早く冷やして鮮度を維持します。解凍モードで旨みを逃さず解凍でき、節電モードも自分好みに選べます（コヤマ）

509Lの6ドアのフレンチドアモデル。うるおい冷蔵室と速鮮チルド＆解凍モードで食材の鮮度と旨みを守る仕組み。節電モードを「自動節電」と「とってもエコ」の2つから選べる。

▲2段式のチルド室を搭載。速鮮チルド＆解凍モードを備えており、食材を分けて保存できる

>> 特集【進化形 安くていいモノ BestBuy】

※2026年6月5日発売「GoodsPress」7月号38ページの記事をもとに構成しています

＜文・監修／コヤマタカヒロ＞

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