コアグローバルマネジメントは、「ザ グランドキャッスル 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」を2027年1月1日にリブランドオープンする。現ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城で、建物は地上22階・地下1階建て。客室数は333室。みずほ系のOneリート投資法人が取得していた。12月の現契約の終了後にリノベーションし、コアグローバルマネジメントにオペレーターを切り替える。旧ホテル日航那覇グランドキャッスルとして、1973年8