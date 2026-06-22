先週（6月15日週）の振り返り＝FOMC後に円安拡大、「歴史的円安」161.9円に肉薄 日米金融政策発表を受けて金利差拡大＝米ドル高・円安を後押し 先週（6月15日週）の米ドル／円は、この間の高値を更新しました。日米の金融政策発表が注目される中で、161円も超えてきました。これに対して日本の通貨当局による米ドル売り介入が警戒されたものの、それが確認されない中で一時161.7円と、2024年7月の「歴史的円安」とされた161.9円