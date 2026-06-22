近畿地方は、明日23日は晴れますが、その後は雲の広がる日が多いでしょう。25日(木)から26日(金)にかけて広く雨が降り、雨量が多くなる所もある見込みです。週間天気予報近畿地方では、明日23日は梅雨前線が近畿地方から離れた所に停滞するため、各地とも晴れ間が広がるでしょう。明後日24日は、西から梅雨前線が北上するため、次第に雲が多くなる見込みです。南部を中心に、雨の降る所もあるでしょう。25日(木)からは、梅雨前線が