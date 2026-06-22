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【北中米W杯グループリーグ第2節】(マイアミ)ウルグアイ 2-2(前半2-1)カーボベルデ<得点者>[ウ]マキシミリアノ・アラウホ(44分)、アグスティン カノッビオ(45分+6)[カ]ケヴィン ピナ(21分)、エリオ ヴァレラ(61分)<警告>[ウ]ロドリゴ・ベンタンクール(20分)、マティアス・オリベラ(58分)[カ]シドニー・カブラル(5分)、ディニー(90分+3)観衆:64,003人└元日本代表もあきれた連続ミスを突いたカーボベルデがスペインに続