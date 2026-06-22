フランスパンや食パンを自宅で切る時、刃が通りにくくてうまく切れなかったり、つぶれて断面がガタガタになってしまったりという経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。実はこの問題、特別な道具を使わず「包丁を温めるだけ」できれいに解決できてしまうのだとか。大手スーパー「マルエツ」の公式Xアカウントが投稿した、目からウロコの裏ワザを実際に検証してみました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事は