全国10か所のプレミアム・アウトレットでは、2025年4月25日から5月6日までの12日間、人気ブランドアイテムがさらにお得に買えるセールや、ショッピングとあわせて楽しめるさまざまなイベントを開催しています（ふかや花園、仙台泉は4月26日から5月6日までの11日間）。お買い物とあわせて楽しめるイベントも続々今すぐ使える春物や初夏に取り入れたいトレンドアイテムから、行楽にぴったりのアウトドアグッズ、日常をより豊かにする