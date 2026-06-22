21日、下田市北湯ケ野地区で土砂崩れが発生し、6世帯7人が孤立状態となっています。警察によりますと、21日午後11時ごろ下田市北湯ケ野の市道で停電の原因を現地で調査していた東京電力の職員から「土砂崩れを発見した」と警察に情報提供がありました。倒れた木などが市道をふさぎ通行できなくなっていて少なくとも6世帯7人が孤立状態となっています。また、現場付近では電柱が折れるなどしたためおよそ50軒が停電しているというこ