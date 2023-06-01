世界のダート王者フォーエバーヤングが、ブリーダーズカップクラシック連覇を目指して今秋も米国へ向かう。矢作芳人厩舎は6月21日、同馬が9月18日のジョッキークラブゴールドカップ（G1・ベルモントパーク競馬場・ダ2000m）から始動し、10月31日のブリーダーズカップクラシック（G1・キーンランド競馬場・ダ2000m）へ向かうローテーションを公式Xで発表した。フォーエバーヤングには、愛チャンピオンSから凱旋門賞を目指す欧州