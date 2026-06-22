世界のダート王者フォーエバーヤングが、ブリーダーズカップクラシック連覇を目指して今秋も米国へ向かう。矢作芳人厩舎は6月21日、同馬が9月18日のジョッキークラブゴールドカップ（G1・ベルモントパーク競馬場・ダ2000m）から始動し、10月31日のブリーダーズカップクラシック（G1・キーンランド競馬場・ダ2000m）へ向かうローテーションを公式Xで発表した。

フォーエバーヤングには、愛チャンピオンSから凱旋門賞を目指す欧州遠征プランも検討されていたが、陣営は今秋も米国ダート路線を選択。昨年制したブリーダーズカップクラシックで、世界最高峰のダートレース連覇に挑むことになった。

「応援よろしくお願いいたします」

矢作厩舎は公式Xで、「まずはフランスギャロ、レパーズタウン競馬場をはじめとする世界各地の主催者様より、素晴らしいオファーをいただいたことに心より感謝申し上げます」とコメント。

続けて、「藤田晋オーナーと馬の状態を見据えながら協議を重ねた結果、フォーエバーヤングは【9月18日ジョッキークラブゴールドカップ（G1）ベルモントパーク、ダート2000ｍ】から【10月31日BCクラシック（G1）キーンランド、ダート2000ｍ】に向かうこととなりましたので、お知らせいたします」と説明した。

最後は「皆さま、応援宜しくお願いいたします！」とファンへメッセージを送った。