学情は2026年5月20日、企業・団体の人事担当者、20代の転職希望者を対象に実施した「キャリア採用についてのアンケート」の結果を発表した。「20代キャリア採用はスピード勝負の様相」調査では、20代を対象としたキャリア採用で、応募から内定までの期間を聞いたところ、「1カ月以内」が32.4％で最多となった。続いて、「2週間以内」が21.1％、「3週間以内」が20.7％となり、「1週間以内」も9.1％にのぼった。学情は、「優秀な求職