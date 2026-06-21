（台北中央社）20日午後、台北市内の撮影スタジオで、台湾プロ野球・中信ブラザーズのチアリーダー汶汶さんが50代の男に果物ナイフで切り付けられた。球団によると、汶汶さんの命に別条はない。男は汶汶さんのファンとみられている。警察などによれば、汶汶さんは、球団とは別の企業が主催した撮影イベントで被害に遭った。男はイベントの参加者で、他の参加者らに取り押さえられ