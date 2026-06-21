北朝鮮が2026年北中米ワールドカップの放映権を確保しないまま海賊放送を行い、指摘を受けて中止したことが明らかになった。朝鮮中央テレビは15日から18日まで、試合の主要場面を約5分間に編集してワールドカップの試合を放送していた。しかし、無断送信（海賊放送）の疑惑が提起された後の19日から放送を中止した。ワールドカップやオリンピックなど国際スポーツ大会の放映権料を負担することが難しい北朝鮮は、2002年の日韓ワー