私（カナ）は夫と2人の子どもたち（ともに小学生）の4人家族。かつて子どもたちが小さかった頃に助けてくれたのが、職場の先輩たちでした。なので私は子育て中のママたちを精一杯フォローし、次の世代に優しい気持ちを繋ごうとしていたのです。しかしそんな私を「便利」「使える」と思っている後輩たちがいることを知り、ショックを受けます。その後、子どものことを理由に仕事を依頼された私はハッキリと断りました。一方で新人さ