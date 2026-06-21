＜善意の搾取する職場＞「ラッキー」思うな！仕事と家庭を両立させるために大事なこと【第5話まんが】
私（カナ）は夫と2人の子どもたち（ともに小学生）の4人家族。かつて子どもたちが小さかった頃に助けてくれたのが、職場の先輩たちでした。なので私は子育て中のママたちを精一杯フォローし、次の世代に優しい気持ちを繋ごうとしていたのです。しかしそんな私を「便利」「使える」と思っている後輩たちがいることを知り、ショックを受けます。その後、子どものことを理由に仕事を依頼された私はハッキリと断りました。一方で新人さんが困っているときは手を差し伸べてしまいます。悩んでいると同期のメグミから、子育て世代のママたちが揉めていると聞いて……？
なんと、私が「便利」「使える」と言われたことがきっかけで代わりを断ったことが噂となり、他の社員の方たちも子育て世代を助けてあげることを拒否しはじめているというのです。
一部の子育て世代のせいで「もしかして嘘なんじゃ……」という疑惑が生まれてしまっているというのです。
子育て世代ママたちは、私が人を見て助けるかどうかを判断していると思ったようです。そんな言い訳にメグミはズバッと言ってくれたそう。
「あんたたちだって、カナが頼みやすいから頼んでいたんでしょ？ 自分たちが一番人を見てるくせに、同じことされたら怒るって小学生かよ」
大変なのは子育て世代だけではないはずです。
家族が病気になったり、親の介護が必要になったり……。
仕事とプライベートを両立させるには、周りの理解が必要になります。
そのことに胡坐をかいてしまうと、自分だけではなく他の人たちにも余波がいってしまうことに改めて気付かされました。
個人でする対応には限界があることを、私ももっと早く気が付けば良かったです。
これからは会社としてしっかりと対応していければと思います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
なんと、私が「便利」「使える」と言われたことがきっかけで代わりを断ったことが噂となり、他の社員の方たちも子育て世代を助けてあげることを拒否しはじめているというのです。
一部の子育て世代のせいで「もしかして嘘なんじゃ……」という疑惑が生まれてしまっているというのです。
子育て世代ママたちは、私が人を見て助けるかどうかを判断していると思ったようです。そんな言い訳にメグミはズバッと言ってくれたそう。
「あんたたちだって、カナが頼みやすいから頼んでいたんでしょ？ 自分たちが一番人を見てるくせに、同じことされたら怒るって小学生かよ」
大変なのは子育て世代だけではないはずです。
家族が病気になったり、親の介護が必要になったり……。
仕事とプライベートを両立させるには、周りの理解が必要になります。
そのことに胡坐をかいてしまうと、自分だけではなく他の人たちにも余波がいってしまうことに改めて気付かされました。
個人でする対応には限界があることを、私ももっと早く気が付けば良かったです。
これからは会社としてしっかりと対応していければと思います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙