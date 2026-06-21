SNSや掲示板では本音を書けても、現実では言えない、そんな経験がある人もいるのではないでしょうか。人に思いを伝え、動いてもらうには、きちんと言葉にしないとわからないもの。ただ頭ではわかっていても、実際に言葉にすることが難しいかもしれません。『SNSや掲示板に書くのは、言ってないのと同じこと。声に出さなきゃ、誰も察してくれない。自分から声をかけて、具体的に言わないと、何にも動かないよね』この投稿をした人は