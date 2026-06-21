チーズケーキなどを販売する東京のスイーツ店が秋田に初上陸します。秋田市の西武秋田店で今月23日からポップアップストアを出店するのは、東京都に本社を置く「Mr. CHEESECAKE」です。 フレンチレストラン出身のシェフによる感性と確かな技術で、これまでにない食感、香り、味を実現したという「Mr. CHEESECAKE」。バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りのチーズケーキや、香