チーズケーキなどを販売する東京のスイーツ店が秋田に初上陸します。



秋田市の西武秋田店で今月23日からポップアップストアを出店するのは、東京都に本社を置く「Mr. CHEESECAKE」です。

フレンチレストラン出身のシェフによる感性と確かな技術で、これまでにない食感、香り、味を実現したという「Mr. CHEESECAKE」。





バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りのチーズケーキや、香ばしい香りと、ムースのように淡い口どけが特長のティラミスなど、レストランのデザートのようなスイーツを届けています。現在はオンライン販売に加え、東京駅構内や羽田空港第1ターミナル内などに常設の店を構えています。より多くの人に味わってもらいたいと、全国各地でポップアップストア「Mr. CHEESECAKE YOUR CITY」も展開していて、今回初めて秋田に期間限定オープンします。

Mr. CHEESECAKEを代表する商品が、「Mr. CHEESECAKE Classic」です。



レストランデザートのような濃厚かつ儚い口溶けと、バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りが特長です。



温度によって変化する味わいと香りが楽しめるということです。

Mr. CHEESECAKEおすすめのひとつが、人気フレーバー3種のカップ商品を詰め合わせたアソートボックスです。



バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す甘く爽やかな香りが特長の「Classic」と、キャラメルのようなコクのある味わいとアールグレイやオレンジの華やかな香りを楽しむ「Caramel Earl Grey」、ミルキーな味わいとクリアなコーヒーの香りを楽しむ「Cream Brew Coffee」が限定の箱に詰められた商品です。



上はベイクド、下はレアのような、1つのケーキで2つの食感を楽しめるということです。

また、バスクチーズケーキは、焦がしバター、バニラ、黒糖など旨味が特長の素材を組み合わせ、高温で焼き上げるときに生まれる香りがケーキ全体から感じられます。



そこにクリームチーズ、ヨーグルト、練乳を加え、より滑らかな口溶けに仕上げるために、さらにヨーグルトパウダーを加えます。



いくつもの素材を組み合わせた重層的な味わい、そして外側の濃密な食感と内側のとろけるような食感のコントラストを楽しんでほしいということです。



Mr. CHEESECAKEは、「“人生最高のチーズケーキ”があなたの街に訪れるこの機会に、ぜひ手にとってお楽しみください。皆様のご来店をお待ちしております」とコメントしています。



ポップアップストア「Mr. CHEESECAKE YOUR CITY」は、秋田市の西武秋田店の地階催事場で、今月23日から来月5日まで開催されます。