コスパに定評のあるディスカウントスーパー「オーケー」。スーパー事情やトレンドフードに詳しいESSEonlineライターの高梨リンカさんは「オーケーの冷凍食品は味と食感にこだわったものが多いんです」と語ります。平日のランチにオーケーの冷凍食品を活用しているという高梨さんに、おすすめの冷凍食品を実食レポートしてもらいました。ピリ辛でシメまでおいしい！「ホルモン鍋」「ホルモン鍋」は家でつくるのがなかなか難しい料理