猫に「赤ちゃん言葉」で喋りかけることで得られる4つのメリット 1.猫が聞き取りやすくなる 赤ちゃん言葉で猫に話しかけると、普段の話し方よりも猫に声が届きやすくなるといわれています。猫は聴覚がとても優れており、特に高い音を聞き分けるのが得意です。そのため、自然と高めのトーンになる赤ちゃん言葉は、猫にとって聞き取りやすいのだとか。 反対に、早口だったり大きな声でまくしたてるように話す