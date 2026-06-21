猫に「赤ちゃん言葉」で喋りかけることで得られる4つのメリット

1.猫が聞き取りやすくなる

赤ちゃん言葉で猫に話しかけると、普段の話し方よりも猫に声が届きやすくなるといわれています。猫は聴覚がとても優れており、特に高い音を聞き分けるのが得意です。そのため、自然と高めのトーンになる赤ちゃん言葉は、猫にとって聞き取りやすいのだとか。

反対に、早口だったり大きな声でまくしたてるように話すと、猫は「うるさい」と感じてしまうことも。せっかく会話をしても、猫に嫌悪感を与えてしまったのではもったいありません。穏やかで優しい声掛けを意識することで、よりスムーズなコミュニケーションにつながるでしょう。

2.猫に安心感を与える

赤ちゃん言葉には、猫を安心させる効果も期待できます。高めで優しい声は、子猫が母猫から聞いていた穏やかな鳴き声に近いと考えられており、猫に「安心できる存在」という印象を与えやすいのだそうです。そのため、飼い主さんが柔らかな口調で話しかけることで、猫の警戒心が和らぎ、リラックスしやすくなることもあります。

リラックスした猫は、問題行動やイタズラを起こしにくいともいわれています。猫との暮らしを営む上で、猫の精神状態を良好に保つことは非常に大切です。赤ちゃん言葉で喋りかけることで、より快適な猫との生活を送ることができるでしょう。

3.飼い主さんの声に反応しやすくなる

赤ちゃん言葉で優しく話しかけると、飼い主さんの声に反応しやすくなるメリットもあるそう。穏やかな声掛けを続けることで、猫が飼い主さんの声に興味を持ち、リアクションを取ってくれるようになるのです。

たとえば、名前を呼ぶと振り向いたり、自分から近寄ってきたり、おもちゃへの誘いに元気よく反応したりと、以前より積極的なやり取りが見られる場合もあります。これは、優しい声が猫の注意を引き、「飼い主さんとの時間は楽しい」と感じやすくなるためだと考えられています。結果的に、猫の好奇心が高まり、より豊かな猫生につながるかもしれません。

4.飼い主さん自身がリラックスできる

赤ちゃん言葉は、猫だけでなく飼い主さんにも癒やしを与えてくれるといわれています。優しく話しかけることで幸福感に関わるホルモンが分泌され、リラックスした気持ちになりやすいのだとか。猫は赤ちゃんを連想させる愛らしい特徴を持つため、自然と優しい口調になる人も多いようです。そんな穏やかな声を聞いた猫も安心し、喉をゴロゴロ鳴らして甘えることも。飼い主さんと愛猫、どちらにとっても心温まる時間になりそうですね。

効果的な理由

赤ちゃん言葉で猫に話しかけると、自然と声が高めで柔らかいトーンになります。普段より小さくささやくような声になることも特徴です。この話し方は猫に安心感を与えやすいとされ、低くて大きな声よりも警戒されにくいのだそうです。ドスをきかせた声は猫同士の威嚇音に近く感じる場合があり、威圧感を与えてしまう可能性があります。

また、赤ちゃん言葉は「ご飯だよ」「いい子だね」など短くシンプルな表現が多く、猫にも伝わりやすいのが特徴です。さらに、話しかけるときは自然と笑顔になり、優しい表情になるため、猫に「敵意がない」と伝わりやすくなります。特に、環境に慣れていない猫や怖がりな猫には、こうした穏やかな話し方が信頼関係づくりに役立つと考えられています。

話し方のポイント

猫に赤ちゃん言葉で話しかけるときは、話し方を少し工夫すると、より安心感を与えやすくなります。ポイントは、高めで穏やかな声を意識しながら、ゆっくり優しく話すこと。単語の間を少し空けることで、猫も落ち着いて聞き取りやすくなります。

また、「ご飯だよ」「遊ぼうね」など、短くシンプルな言葉を繰り返し使うのも効果的です。同じフレーズを続けることで、猫は言葉と状況を結びつけやすくなります。さらに、「かわいいね～」のように語尾を柔らかく伸ばし、愛情が伝わる話し方を心がけるのもおすすめです。話しかける際は、しゃがんで猫と目線を合わせると、より親密なコミュニケーションにつながりますよ。

まとめ

愛猫につい赤ちゃん言葉で話しかけてしまう飼い主さんは多いものです。「ちょっと恥ずかしい…」と感じることもありますが、実は優しく高めの声で話しかけることは、猫に安心感を与えるなど良い影響があるとされています。

もちろん、無理に赤ちゃん言葉を使う必要はありません。大切なのは、愛猫が心地よく感じる声や話し方を意識すること。ぜひ、愛猫だけに通じる特別なコミュニケーションを楽しんでみてくださいね。