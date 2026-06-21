Offo tokyoが7月17日（金）に新曲「Darlin’」をリリースすることを発表した。本楽曲は7月2日（木）からテレ東ほかで放送がスタートする深夜ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』のオープニングテーマに決定している。新曲「Darlin’」は叶わないと分かっていながら募っていく想いと、大切な人との幸せを願ってしまう切なさを描いたラブソング。優しく朗らかなポップサウンドながら、揺れ動く心情を繊細に表現し、ドラマの登場人物