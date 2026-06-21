Offo tokyo、新曲「Darlin’」がテレ東深夜ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』OPテーマに
Offo tokyoが7月17日（金）に新曲「Darlin’」をリリースすることを発表した。本楽曲は7月2日（木）からテレ東ほかで放送がスタートする深夜ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』のオープニングテーマに決定している。
新曲「Darlin’」は叶わないと分かっていながら募っていく想いと、大切な人との幸せを願ってしまう切なさを描いたラブソング。優しく朗らかなポップサウンドながら、揺れ動く心情を繊細に表現し、ドラマの登場人物たちの揺れ動く感情にそっと寄り添う楽曲として書き下ろされた。
Offo tokyoは現在全国5都市でのワンマンライブツアーを開催中。7月18日（土）渋谷・CLUB QUATTROにてツアーファイナルを行なう。
■配信シングル「Darlin’」
2026年7月17日（金）配信スタート
作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)
■ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』
＜放送日時・放送局＞
テレビ東京、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送：2026年7月2日（木）より毎週木曜日24:00〜24:30
ＢＳテレ東：2026年7月7日（火）より毎週火曜日24:00〜24:30
＜配信＞
各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信
▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
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▶TVer：https://tver.jp/series/sr9pk6lqmr
▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/
▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
＜スタッフ＞
原作：『一緒にごはんをたべるだけ』大町テラス（講談社／「コミックDAYS」所載）
脚本：青塚美穂、首藤凜
監督：吉野主、小川弾、井上雄介
音楽：小山絵里奈
プロデューサー：漆間宏一、平部隆明、利光佐和子
制作：テレビ東京、オフィスクレッシェンド
製作著作：『一緒にごはんをたべるだけ』製作委員会
＜出演＞
早見あかり、伊藤健太郎
桐山漣（※「漣」のしんにょうの点はひとつ）、岸明日香 / 岩永洋昭、浅野千鶴、久場音葉、真矢ミキ
■1st Digital Album『Deja-vu』
2026年6月17日（水）配信スタート
収録内容
Deja-vu （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：宮野弦士 / Shota Kaya）
TYT （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
シンデレラ （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
Rainy Day （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：PHI (Re:Brych) /Shota Kaya）
哀とアイスブルー （作詞：Hiira / Shota Kaya 作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
Day Drip （作詞：Hiira 作曲：Shota Kaya 編曲：PHI (Re:Brych) /Shota Kaya）
さよなら、一生。 （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
Saturday Night （作詞・作曲・編曲：Seiya Ozaki）
Your Song （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：PHI (Re:Brych) / Shota Kaya）
COCO TOKYO （作詞：Hiira 作曲：Shota Kaya 編曲：Shu Inui(ONEly Inc.) / Shota Kaya）
Our Life (feat. Swagcky) （作詞：Hiira / Swagcky 作曲：Hiira / Swagcky / Sho “Oga” Takahashi 編曲：Swagcky / Sho “Oga” Takahashi / Kemlin）
308 （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
Beautiful Life （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
Believe In Billy （作曲・編曲：Shota Kaya）
Mermaid -Never Ending Summer- （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
世界は今宵を待っている （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
イカサマ （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
Dreamland （作詞：Hiira 作曲：Shota Kaya 編曲：PHI (Re:Brych) / Shota Kaya）
Lemon & Love Song （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：PHI (Re:Brych) / Shota Kaya）
iiima （作詞：Hiira 作曲：Shota Kaya 編曲： Shota Kaya）
Modern Romance （作詞：Hiira, Shota Kaya 作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
Weekend （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
shiro （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
Paradise （作詞・作曲・編曲：Shota Kaya）
＜Offo tokyo One man Tour 2026＞
2026年6月20日（土）名古屋・ell fits all
2026年6月21 日（日）大阪・yogibo HOLLYMOUNTAIN
2026年6月27日（土）福岡・Queblick
2026年7月5日（日）札幌・SOUND CRUE
2026年7月18日（土）渋谷・CLUB QUATTRO
チケット一般発売中 https://eplus.jp/offo-tokyo-26/
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