毎年8月5日から7日までの3日間、山形市の中心市街地を熱気で包み込む「山形花笠まつり」。毎年8月5日〜7日の3日間、山形市の中心街を熱気に包む東北四大祭りのひとつ「山形花笠まつり」。第64回を迎える2026年は、8月5日(水)・6日(木)・7日(金)の平日3日間の開催となります。1万人を超える踊り手が魅せる群舞はもちろん、近年は当日誰でも合流できる「飛び入り参加」が大人気。本記事では、2026年の最新パレード日程、「特別桟敷席