【その他の画像・動画等を元記事で観る】 歌役者9Lanaの新曲「螺旋」が、TVアニメ最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』のエンディングテーマに決定。楽曲は、7月25日に配信リリースされる。 ■新曲「螺旋」はストレートロックサウンド 傷つきながらも戦い続ける黒崎一護の姿。積み重ねてきた孤独、覚悟、絶望、そして希望。その感情のすべてを9Lanaの歌声が激しく、美しく、限界まで歌う、自身